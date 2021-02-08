يوفر مليار دولار.. تعرف على أهمية مشروع القناة للسكر

كشف إسلام سالم العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مشروع القناة للسكر، تفاصيل مشروع القناة للسكر، مؤكدا أنه مشروع زراعي صناعي متكامل.





وأضاف سالم، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون، مساء اليوم الاثنين، أن مصر لديها عجز كبير في السكر وحجم الفاتورة يصل لـ 10 مليار دولار، مؤكدا أن هذا المصنع يوفر إنتاج السكر بقيمة 450 مليون دولار سنويا، ومليار دولار مع الافتتاح الكامل للمشروع خلال عامين.





وتابع العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مشروع القناة للسكر، أن نستخدم تكنولوجيا متقدمة جدا توفر الطاقة بما يوازي النصف، مستدركا أن حجم العمالة يصل لـ 2 عامل و45 ألف مزارع في السن من العاملة التعاقدية في الزراعة في العام.





وأكمل سالم، أن هذا المصنع في غاية الأهمية لمواجهة تقلبات الأسعار في السكر في العام، لافتا إلى أنه نفكر في التصدير في بعض الأوقات.