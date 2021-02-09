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تعليم

بـ اللايك.. اتحاد طلاب تربية حلوان يطلق مسابقة رسم أونلاين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:04 ص
مسابقة رسم
مسابقة رسم
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إسلام خالد
أعلنت اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية التربية بجامعة حلوان عن بدء التواصل مع طلاب الجامعة عن بعد عبر الصفحات الرسمية لاتحاد الطلاب على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك و جروبات التيلجرام و الواتساب.
 

يأتى ذلك في إطار حرص اتحاد الطلاب على تقديم عدة أنشطة ومسابقات أون لاين لتحفيز الذوق الفني لدى طلاب الكلية واكتشاف المواهب، وبهدف نشر ثقافة الفن، والإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتعزيز روح المنافسة، مما يعزز ثقافة احترام الآخرين.


أوضح اتحاد الطلاب انه سيتم البداية من غد بمسابقة افضل رسم على مستوى الكلية و يجب على الطلاب المشاركين ارسال الرسومات الخاصة بهم عبر جروب الفيس بوك الخاص بالكلية و سيتم نشر هذه الصور عبر الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب الكلية و انشاء تصويت على افضل صورة .




أشار إلى أن التحكيم في المسابقة سوف يكون من خلال التصويت على الصورة التى سوف تحصل على اكبر عدد من التفاعل و من خلال اللايكات وأنه سوف يتم اختيار افضل 5 رسومات كد حصول على اكبر عدد من اللايكات .


ويبدأ التصويت من الغد ويستمر حتى يوم نهاية يوم الاربعاء الموافق 10 يناير ويتم اختيار الفائزين واعلانهم فى اليوم التالي .

بـ اللايك.. اتحاد طلاب تربية حلوان يطلق مسابقة رسم أونلاين
بـ اللايك.. اتحاد طلاب تربية حلوان يطلق مسابقة رسم أونلاين
بـ اللايك.. اتحاد طلاب تربية حلوان يطلق مسابقة رسم أونلاين
بـ اللايك.. اتحاد طلاب تربية حلوان يطلق مسابقة رسم أونلاين
بـ اللايك.. اتحاد طلاب تربية حلوان يطلق مسابقة رسم أونلاين
بـ اللايك.. اتحاد طلاب تربية حلوان يطلق مسابقة رسم أونلاين
بـ اللايك.. اتحاد طلاب تربية حلوان يطلق مسابقة رسم أونلاين
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