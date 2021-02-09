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محافظات

ضبط كيماويات منتهية الصلاحية بمنشآت طبية خاصة في بني سويف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:01 ص
صحة بني سويف
صحة بني سويف
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محمد عبدالحليم
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب ، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي  لإدارة العلاج الحر،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها . 

حيث قامت الحملة بالمرور علي مستشفي خاص ومركزين طبيين ومعمل داخل مستشفى خاص، أسفرت عن ضبط كيماويات منتهية الصلاحية وكيماويات أخري مخالفة لترخيص المعمل ، وتم تحرير محضر بالواقعة . 

فيما تم رصد مخالفات خاصة بمكافحة العدوى ومخالفات اشتراطات الترخيص مما يستدعي الغلق وجاري عمل مذكرة لاستصدار قرارات الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد،وقد شارك في الحملة كل من: الدكتور مصطفي محمود، الدكتور أحمد عبد العظيم، الدكتورة رباب أحمد، والدكتورة مريم علاء الدين. 
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