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نشأت الديهي يرد على متحدث الخارجية الأمريكية: مفيش على رأسنا بطحة.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:58 ص
الديهي
الديهي
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي نشأت الديهي إن متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نشر عبر حسابه على تويتر قائلا" نرحب بالإفراج عن الصحفي محمود حسين  وحرية التعبير عن الرأي حق إنساني عالمي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان .

وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع علي قناة " تن "  أن وزير الخارجية أكد خلال حديثه أن أمريكا تتطلع إلى العمل مع مصر لحماية حرية الإعلام .

وأوضح  نشأت الديهي  إن مصر دولة قانون ولدينا نظام قضائي ولا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية ولكننا نقبل التواصل مع الجميع لاننا ليس " على راسنا بطحة" ولدينا إجراءات قانونية واضحة .
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