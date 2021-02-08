خالد بيومي: الأهلي كان يحتاج مدربا أجرأ أمام بايرن ميونخ

علق المحلل الرياضي خالد بيومي، على خسارة النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وقال خالد بيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية": "‏أحترم البايرن طبعا وموسيماني يتحمل كل شيء من تجهيز للاعبين وخوف وتفكير في النتيجة وتشكيل تغييرات لبعض الأسماء وتغييرات متأخرة.. الأهلي كان يحتاج مدربا أجرأ مع احترامي لأي رأي".





وتابع "الأهلي قدم مباراة جيدة ولكن كان يجب أن يقدم أداء هجوميا بشكل أفضل يليق ببطل أفريقيا".





وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، بفوز البايرن بهدفين أحرزهما ليفاندوفسكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.





وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمة لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.



