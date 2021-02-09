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لم يخرجا من المنزل منذ 29 عاما.. أم تروي معاناة أبنائها.. ومصر الخير تستجيب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:02 ص
صدى البلد
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هاني حسين
كشفت زهرة متولي شاهين، أم لديها شقيقين، تروي تفاصيل اعاقة أبنائها وتفاصيل عدم خروجهم من المنزل منذ 29 عاما.

وقالت زهرة متولي في تصريحات تليفزيونية عرضتها الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" بقبض معاش 900 جنيه في الشهر من تكافل وكرامة ومش بيعملوا حاجة ".

وأضافت زهرة متولي:" لفينا على أطباء كثر ولكن أطفالي مش بياخدوا العلاج وابنائي لا يتحدثوا  ونفسي حد يساعدني لإصلاح المنزل، وابنائي لم يخرجوا من المنزل منذ 29 عاما".

ومن جانبها قالت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، :"  واضح من الفيديو أن الأبناء يعانون من اعاقة ذهنية مرتبطة باعاقة حركية ".

وأضافت امل مبدى:"  سوف نحصل على بيانات  الأسرة وسوف ندرس على حالة الأم واطفالها ونسوف نوفر المساعدة للأسرة ، مضيفة:"  سوف ندرس حالة المنزل وسوف نقدم أفضل شيء يمكن فعله في المنزل ".
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