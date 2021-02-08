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توك شو

منذ 2012.. تفاصيل تنفيذ مشروع القناة للسكر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:37 م
مشروع القناة للسكر
مشروع القناة للسكر
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عادل نصار
وكشف إسلام سالم العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مشروع القناة للسكر، تفاصيل العمل في المشروع، مؤكدا أن فكرة المشروع مطروحة أمام الدولة المصرية منذ عام 2012.

وقال سالم، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون، مساء اليوم الاثنين، إن نعمل على تنفيذ المشروع في مايو 2019، وبعد أن تم استلام أرض المشروع في عام 2018، متابعا أنه نتفاوض مع الدولة في هذا المشروع منذ عام 2012.

وتابع العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مشروع القناة للسكر، أن هذا الأمر استلزم الكثير لكي يتم التنفيذ، وتم التعاون مع جهات كثيرة في الدولة ورؤساء وزراء تعاونوا معنا للوصول لما وصلنا له.

وتابع العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مشروع القناة للسكر، أن نستخدم تكنولوجيا متقدمة جدا توفر الطاقة بما يوازي النصف، مستدركا أن حجم العمالة يصل لـ 2 عامل و45 ألف مزارع في السن من العاملة التعاقدية في الزراعة في العام.

وأكمل سالم، أن هذا المصنع في غاية الأهمية لمواجهة تقلبات الأسعار في السكر في العام، لافتا إلى أنه نفكر في التصدير في بعض الأوقات.

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