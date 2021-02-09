خوفا من كورونا.. سكان منطقة السادات فى إمبابة يستغيثون من انتشار القمامة

مأساة حقيقية يعيشها سكان مدينة السادات بسبب مخازن فرز القمامة المنتشرة داخل الكتلة السكنية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة نباشي القمامة والأمراض والحيوانات الضالة والفئران، وكل ما هو ملوث للبيئة فى شوارع منطقة القومية العربية فى إمبابة، وتمثل هذه الظاهرة خطورة مع انتشار فيروس كورونا فى الوقت الحالي.









وقال أحد سكان منطقة مدينة السادات فى القومية العربية، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعانى من تواجد العديد من المخازن الخاصة بالنباشين داخل الكتلة السكنية ويقومون بنشر القمامة على الأرض فى ظل انتشار الفيروس المخيف كورونا، ما يهدد صحتنا وصحة أطفالنا".









وأكد أحد الأهالي أن ظاهرة النباشين خطيرة جدا، فهم يلامسون القمامة وفيها إفرازات ومخاط للمرضى بالمنازل، وينتشرون فى الشوارع واحتمال نقلهم للفيروس كبير، بالإضافة إلى أنهم عرضة للإصابة بالديدان الطفيلية والإسهال بشكل عام، خاصة أن النفايات عادة ما تكون ملوثة ولا أحد منهم يرتدى القفازات لفرز وجمع النفايات، كما يتناول بعضهم، خاصة الأطفال، بقايا الطعام ومناعتهم ضعيفة ويمرضون وينشرون الأمراض بسرعة.









وناشدوا المسئولين ورئيس الحى ومحافظ الجيزة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أنفسهم وأطفالهم من خطر الأصابة بالأمراض.









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