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محافظات

تحرير 125 محضرا لمخالفى ارتداء الكمامات في بني سويف

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:44 م
مخالفى ارتداء الكمامات
مخالفى ارتداء الكمامات في بني سويف
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها .

يأتى ذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء  رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية  المعنية.

وأكد المحافظ  استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "3 يناير الحالي"،بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات،والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح،وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس. 

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير"الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود"وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم"اليوم الإثنين"تحرير 125 محضرًا لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة،بينما تم فض 8 سرادقات لتجمعات أفراح  وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة،بينما تم غلق 5 مراكز دروس خصوصية"سناتر"على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة. 

وشدد المحافظ  على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يستلزم تعاون تضافر الجميع،مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة،لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع،فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى،لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة. 

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