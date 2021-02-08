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فن

نتيجة معقولة .. تعليق نبيل الحلفاوي على هزيمة الأهلي من بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:31 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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سعيد فراج
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر تويتر: «شوط ثانٍ جيد. نتيجة معقولة أمام بطل العالم. وهي التي توقعتها في السيناريو الأول .. أمامنا الآن أهم مباراة والمطلوب فيها الفوز على النادي البرازيلي لتحقيق المركز الثالث واعتلاء المنصة في نهاية سعيدة إن شاء الله». 

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي للمنافسة على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بعد الهزيمة من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

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