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مشردة في البحيرة.. التضامن: نقل الفنانة مروة محمد إلى مصحة نفسية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:42 م
الفنانة مروة محمد
الفنانة مروة محمد
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هاني حسين
قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه بعد تداول صور للفنانة مروة محمد المشردة في الشارع  بمحافظة البحيرة تحرك الفريق على الفور للبحث عنها .

وأضاف محمد يوسف  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  مروة محمد تعاني من مشكلة نفسية ورفضت أي مساعدة من فريق التدخل السريع".

وتابع محمد يوسف:"  يتم التنسيق مع منظمة الشكاوى الحكومة الموحدة لإدخالها لإحدى دور الرعاية".

واكمل محمد يوسف:"  مازالت مروة محمد في مكانها وسيتم إيداعها في أحدى مستشفيات الصحة النفسية، وبعد استقرار حالتها  وعلاجها سيتم نقلها لأحدى دور الرعاية ".
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