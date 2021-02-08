مشردة في البحيرة.. التضامن: نقل الفنانة مروة محمد إلى مصحة نفسية

قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه بعد تداول صور للفنانة مروة محمد المشردة في الشارع بمحافظة البحيرة تحرك الفريق على الفور للبحث عنها .
وأضاف محمد يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مروة محمد تعاني من مشكلة نفسية ورفضت أي مساعدة من فريق التدخل السريع".
وتابع محمد يوسف:" يتم التنسيق مع منظمة الشكاوى الحكومة الموحدة لإدخالها لإحدى دور الرعاية".
واكمل محمد يوسف:" مازالت مروة محمد في مكانها وسيتم إيداعها في أحدى مستشفيات الصحة النفسية، وبعد استقرار حالتها وعلاجها سيتم نقلها لأحدى دور الرعاية ".