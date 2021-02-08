على غرار فيلم الشقة من حق الزوجة.. صاحبة أغرب قضية تمكين تروي التفاصيل

روت رحاب السيد صاحبة أغرب قصة طلاق، والتي حصلت بموجبها على حكم قضائي في قضيتي نفقة وتمكين وتعيش مع طليقها في نفس المنزل.





وتابعت السيد، في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلة : "القصة حصلت لاني إضطريت أعمل كده، لاني بعد الطلاق حاولت أدخل الشقة حتى أجيب هدوم لابني وعمره شهور وقت وقوع الخلاف لكن زوجي منعني وأغلق الشقة ومنعني أخد هدومي فإضطريت ألجأ للمحكمة".





وأكملت أنه :"يوم التنفيذ دخلت الشقة لقيته أخد كل حاجتي وحطلي أشياء قديمة ومتهالكة حيث قام باستبدال العفش وأعطاني عفش والدته المتهالك".





وأردفت أن : "أخد كل حاجة، وأنا عايشة معاه بالوضع ده وإضطريت أني اقبل بده لاني كان لازم أتمكن من الشقة لان عمر إبني دلوقتي ثلاث سنوات، وكان عمره وقت وقوع المشكلة تسعة اشهر حتى حصلت على حكم التمكين في مايو 2019 حيث دبت الخلافات من عام 2018".





وأكدت أنها سعت لكل الطرق الودية حتى يحدث الطلاق الرسمي لكنه رفض وضغط عليها بغية دفعها للجوء إلى " الخلع "، قائلة : " أنا مش هعمل كده عشان مش هسيب حقي لانه في الاول وفي الاخر ده حقي وحق إبني ".

وعن كيفية المعيشة قالت أنه :"عايشة معاه من سنتين في شقة ثلاث غرف وريسبشن ووالدته قاعدة معايا في نفس الدور وهو قاعد معاها طول اليوم وبياكل معاها وبيشرب وفي ساعات بيرجع البيت بليل ينام في غرفة " المعيشة " وفي أوقات بتحصل تهديدات ومضايقات منه ويقلنا سيبي الشقة إما هسبكم زي " الكلاب ".



