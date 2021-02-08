وزارة الإسكان تكشف الهدف من إنشاء مدينة العلمين الجديدة .. فيديو

قال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تعمل على إنشاء مدينة العلمين الجديدة حتى تكون مدينة متكاملة وتحتوي على جميع أنواع الأنشطة والإسكان، مؤكدا أننا نريدها مدينة تعمل باستدامة طوال العام.





وأضاف خالد عباس خلال مداخلة هاتفية علي في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولى المصرية" : الهدف من إنشاء مدينة العلمين هو توزيع الكثافات السكانية المتواجدة في المحافظات عليها وهذا ضمن مشروعات المخطط الاستراتيجي الذى قمنا بوضعه للتنمية العمرانية.



