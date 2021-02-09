ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

هيونداي وكيا تنفيان عقد صفقة مع أبل للسيارات ذاتية القيادة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:15 ص
هيونداي وكيا
هيونداي وكيا
Advertisements
كريم عاطف

نشرت وكالة الأنباء العالمية رويترز تقرير جديد يفيد بأن مجموعة هيونداي كيا للمركبات ، قد نفت استمرار إجراء محادثات مع شركة  أبل بشأن السيارات الكهربائية ذاتية القيادة .

وأوضحت الوكالة أن النفي الخاص بمجموعة مجموعة هيونداي كيا جاء بعد شهر من تأكيد إجراء محادثات في مراحل أولية مع شركة التكنولوجيا العملاقة أبل .

وقالت مجموعة هيونداي كيا للمركبات اليوم للبورصة "نتلقى طلبات بشأن التعاون في التطوير المشترك للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة من عدة شركات لكنها النقاشات في مرحلة مبكرة ولم يتخذ قرار بشأنها بعد.

حيث تعرضت القيمة السوقية للشركتين على حد منفصل لانخفاض حاد، إذ تراجع سهم هيونداي 6.2 بالمئة مما محا 3 مليارات دولار من قيمتها السوقية. أما أسهم كيا، فهوت 15 بالمئة لتخسر 5.5 مليار دولار من قيمتها.

و كانت أسهم كيا قفزت 61 % بعد أن أكدت هيونداي في البداية تقريرا بثته وسائل إعلام محلية أوائل الشهر الماضي عن مناقشات مع أبل بشأن تطوير سيارات كهربائية ذاتية القيادة بحلول 2027 على أن تُصنع البطاريات في مصانع بالولايات المتحدة ، و تشغلها هيونداي أو كيا.

لكن مصادر مطلعة لوكالة الانباء العالمية رويترز قالت إنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسهم كيا وهيونداي بفضل أنباء المحادثات مع أبل، فإن الشركتين تشهدان معارضة داخلية قوية لفكرة التحول إلى متعاقد لصالح أبل.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

55.5 مليار دولار .. استثمارات هيونداي المستقبلية في السيارات الكهربائية

تحدٍ كبير.. آبل تدخل مجال تصنيع السيارات ذاتية القيادة

بثروة 185 مليار دولار .. إيلون ماسك أغنى رجل في العالم

هيونداي تساعد ابل في تصنيع أولى سياراتها الكهربائية

بشرى لملاك هيونداي.. فتح وتشغيل السيارات من الهاتف مثل BMW

كيا تتولى تصنيع سيارة آبل الكهربائية بالولايات المتحدة

ترشيحاتنا

طائرة مصرية تعود من الأجواء بعد تعرض قائد الرحلة لأزمة صحية

شاهد.. تصرف غريب من نوير بمباراة بايرن ميونخ والأهلي

الإخواني صابر مشهور: "أنا أفهم في الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب".. والديهي: "مخه لسع"

تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الفرق البرازيلية قبل مباراة بالميراس

بعد الفوز بهدفين.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي

بعد ظهورها بالحجاب في حفل زفافها.. حلا شيحة تتصدر الترند

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور