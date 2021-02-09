هيونداي وكيا تنفيان عقد صفقة مع أبل للسيارات ذاتية القيادة

نشرت وكالة الأنباء العالمية رويترز تقرير جديد يفيد بأن مجموعة هيونداي كيا للمركبات ، قد نفت استمرار إجراء محادثات مع شركة أبل بشأن السيارات الكهربائية ذاتية القيادة .

وأوضحت الوكالة أن النفي الخاص بمجموعة مجموعة هيونداي كيا جاء بعد شهر من تأكيد إجراء محادثات في مراحل أولية مع شركة التكنولوجيا العملاقة أبل .

وقالت مجموعة هيونداي كيا للمركبات اليوم للبورصة "نتلقى طلبات بشأن التعاون في التطوير المشترك للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة من عدة شركات لكنها النقاشات في مرحلة مبكرة ولم يتخذ قرار بشأنها بعد.

حيث تعرضت القيمة السوقية للشركتين على حد منفصل لانخفاض حاد، إذ تراجع سهم هيونداي 6.2 بالمئة مما محا 3 مليارات دولار من قيمتها السوقية. أما أسهم كيا، فهوت 15 بالمئة لتخسر 5.5 مليار دولار من قيمتها.

و كانت أسهم كيا قفزت 61 % بعد أن أكدت هيونداي في البداية تقريرا بثته وسائل إعلام محلية أوائل الشهر الماضي عن مناقشات مع أبل بشأن تطوير سيارات كهربائية ذاتية القيادة بحلول 2027 على أن تُصنع البطاريات في مصانع بالولايات المتحدة ، و تشغلها هيونداي أو كيا.

لكن مصادر مطلعة لوكالة الانباء العالمية رويترز قالت إنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسهم كيا وهيونداي بفضل أنباء المحادثات مع أبل، فإن الشركتين تشهدان معارضة داخلية قوية لفكرة التحول إلى متعاقد لصالح أبل.