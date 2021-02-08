شطة: مباراة الأهلي أمام بالميراس ليست بالسهلة ..فيديو

أكد

، نجم النادي الأهلي السابق، أن أداء الأهلي في مباراة اليوم مع بايرن ميونخ كان جيدا، لكن اللاعبين

لم يصلوا

إلى مرمى نوير كثيرًا، موضحًا أن مباراة الأهلي المقبلة مع بالميراس ليست بالسهلة وتحتاج إلى أداء أقوى، متوقعًا أن يحقق الأهلي المركز الثالث في المباراة المقبلة.