شطة: مباراة الأهلي أمام بالميراس ليست بالسهلة ..فيديو

أكد محمد عبد المنعم "شطة"، نجم النادي الأهلي السابق، أن أداء الأهلي في مباراة اليوم مع بايرن ميونخ كان جيدا، لكن اللاعبين لم يصلوا إلى مرمى نوير كثيرًا، موضحًا أن مباراة الأهلي المقبلة مع بالميراس ليست بالسهلة وتحتاج إلى أداء أقوى، متوقعًا أن يحقق الأهلي المركز الثالث في المباراة المقبلة.
وأضاف "شطة"، خلال تحليل مباراة الأهلي والبايرن، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن لاعبي النادي الأهلي على مستوى أفريقيا يؤدون بشكل جيد، مؤكدًا أنه عند القفز للعالمية كهذه المباراة يحتاج الأهلي إلى لاعبين أقوى ليتماشوا مع الطموح الكبير للفريق، متابعًا "يجب أن لا نطالب اللاعبين بأداء وطموح لا نستطيع تحقيقه".
وأوضح " شطة " أنه يجب إعداد لاعبي النادي الأهلي نفسيًا بشكل أقوى قبل مثل هذه المباريات للتخلص من الخوف والتوتر قبل النزول لأرض الملعب، متابعًا: "لاعبو البايرن وقفت وقالت كفاية كده.. والأهلي كان لا يمكن أن يحرز هدفا".