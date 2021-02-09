الوافدين بالتعليم العالي: مصر بلد العلم والمنارة للطلاب العرب والأفارقة..فيديو

أكدت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي أن مبادرة "ادرس في مصر" هي مبادرة رئاسية أطلقها وزير التعليم العالى العام الماضى وهدفها الترحيب بالطلاب الوافدين للدراسة فى مصر.





وأضافت كمال خلال لقاء لها لفضائية إكسترا نيوز: أننا نؤكد أن مصر بلد العلم والمنارة للطلاب العرب والافارقة مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الذي له أهمية كبيرة على المستوى الأقليمي والدولي.





وتابعت رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي أن التجربة فريدة فى العالم كله مؤكدة أنه أولينا اهتماما بشريحة الشباب ومن هم اعلى من سنة 30 للدراسات العليا وتم طرح برامج مميزة.





استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين حول مشاركة مباردة "ادرس فى مصر" فى فعاليات الدورة الثامنة والثلاثون لمعرض الخرطوم الدولى والذى أقيم بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 21 حتى 28 يناير 2021، بمشاركة ١٤ دولة من بينها ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإندونيسيا، والهند، وباكستان، ونيجيريا، وأوغندا، وإثيوبيا، وكينيا، بالإضافة إلى مصر ضيف شرف المعرض.



