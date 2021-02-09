أحمد مجاهد: إنفانتينو أشاد بمستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ في المونديال

قال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة إن جميع مسئولي الفيفا أسادوا بالأداء الذي قدمه الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين.





وأضاف أحمد مجاهد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن جياني انفانتينو أشاد بمستوى الأهلي وكان يتفاعل مع كل كرة في المباراة.





وتابع :” الأهلي قدم مستوى جيدا ونتمنى أن يتوج بالميدالية البرونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي، والطبيعي أن نشكر الأهلي عما قدمه أمام بايرن ميونخ”.





وأكمل:” الفوارق كبيرة جدا بين الكرة في مصر وألمانيا، ونسعى في الفترة المقبلة للحفاظ على المستوى الموجود”.





وقال أيضا: “أرى أن أداء الأهلي مشرف للكرة المصرية والإفريقية ومن الطبيعي أن نهنئه على أداءه، نحن نحب أن نجلد أنفسنا في مصر”.



