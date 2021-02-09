أستاذ قوى كهربائية: العدادات مسبوقة الدفع تقلل خطأ القراءات

قال الدكتور محمد صلاح أستاذ القوى الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن العدادات مسبوقة الدفع تلغي الكثير من الخطأ في قراءات العدادات وتتبع الاستخدام المحدد لأي جهاز داخل المنزل .





وأضاف محمد صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تصادف استخدام العدادات مسبوقة الدفع مع تغيير التعريفة الكهربائية وشرائح الاستخدام ".





وتابع محمد صلاح :" هناك شرائح لمعدل استهلاك الكهرباء، ويتم حساب المواطن على كل شريحة جديدة حال تخطي قيمة الاستهلاك المعتادة". ".





واكمل محمد صلاح :" قد ينتقل المواطن إلى شريحة أكبر في حالة وجود العداد مسبوق الدفع وذلك عندما يتخطى المواطن معدل الاستهلاك الشهري الذي تعود عليه، و العدادات مسبوقة الدفع او العدادات الذكية تتابع استخدامنا للطاقة الكهربائية بشكل مباشر ويومي ".