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أخبار العالم

بايدن: إغلاق المدارس في الولايات المتحدة وترك النساء للعمل «حالة طوارئ قومية»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:51 م
بايدن
بايدن
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على صالح
ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأسبوع الماضي، أن حوالي ثلاثة ملايين امرأة تركن القوى العاملة الأمريكية في العام الماضي وحده. 

وربط بعض الخبراء الهجرة الجماعية الأخيرة من العمل بنقص السياسات التي تسمح للآباء بالتوازن بين العمل وتقديم الرعاية - خاصة خلال أوقات التعلم الافتراضي.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مضيفة شبكة سي بي إس نورا أودونيل في بث يوم الأحد قبل مباراة سوبر بول ، حيث أعلن أن هناك "حالة طوارئ وطنية" مستمرة عندما يتعلق الأمر بفقدان النساء في القوى العاملة وإغلاق المدارس.

وعلى الرغم من رغبة الكثيرين في إعادة فتح المدارس، سيتعين على الحكومة الأمريكية، مع ذلك ، اتباع نهج محسوب ، وفقًا لبايدن.

وقال بايدن: "أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة فتح المدارس بأمان". 

وأضاف "يجب أن يكون لديك عدد أقل من الأشخاص في الفصل الدراسي، يجب أن يكون لديك أنظمة تهوية تمت إعادة صياغتها، وسيصدر مفوض المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حكمًا قائمًا على العلم، وأعتقد أنه في وقت مبكر من يوم الأربعاء لتحديد الحد الأدنى من المتطلبات ".


كما أقر بايدن بأن الأطفال في سن الدراسة يفقدون بعض الفرص بسبب التعليم عبر الإنترنت.

وتأتي تعليقات بايدن في بث CBS بعد يومين فقط من إعلان وزارة التعليم الأمريكية عن إطلاق استبيان وطني "لجمع البيانات الحيوية حول تأثير كورونا على الطلاب وحالة التعلم الشخصي".


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