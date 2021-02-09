شعبة الصيادلة تكشف الفرق بين الصيدلي والدخيل على المهنة..فيديو

قال الدكتور حاتم البدوي ، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، المنظومة الصيدلانية في مصر إلى حد كبير جدا في أمان وما زالت بخير؛ مؤكدا ان هناك فرق بين الدكتور الصيدلي وبين الدخيل على مهنة الصيدلة. إلىوما زالتعلى





وأضاف حاتم بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولى المصرية "، الصيدلي غير ال متخصص يقوم بمزاولة مهنة الصيدلة وفتح صيدلية من خلال استئجار اسم أ ي صيدلي؛ مؤكدا أن الدخيل على المهنة يختلف عن مساعد الصيدلي الذي يقوم بمساعدة الطبيب الصيدلي في العمل بالصيدلية.



