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شعبة الصيادلة تكشف الفرق بين الصيدلي والدخيل على المهنة..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:13 ص
حاتم البدوي
حاتم البدوي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، المنظومة الصيدلانية في مصر إلى حد كبير جدا في أمان وما زالت بخير؛ مؤكدا ان هناك فرق بين الدكتور الصيدلي وبين الدخيل على مهنة الصيدلة.

وأضاف حاتم بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولى المصرية "، الصيدلي غير المتخصص يقوم بمزاولة مهنة الصيدلة وفتح صيدلية من خلال استئجار اسم أي صيدلي؛ مؤكدا أن الدخيل على المهنة يختلف عن مساعد الصيدلي الذي يقوم بمساعدة الطبيب الصيدلي في العمل بالصيدلية.

وأوضح  حاتم بدوي ، أن الشعبة العامة تؤكد على أنه لا بديل عن تواجد الطبيب الصيدلي في الصيدلية وهو من يقوم بصرف الدواء للمريض  مؤكدا أن القانون يجرم ان يقوم الدخيل بصرف الدواء للمرضى ولكننا نحتاج الي تعديل هذا القانون لأنه صدر منذ عام 1955.
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