عمرو محمود ياسين: الخسارة بهدفين من بايرن ميونخ شيء طبيعي وافتقدنا شراسة الأجيال السابقة في الأهلي

أكد الفنان عمرو محمود ياسين ، أنه يحتفل بلقاء الأهلي وبايرن ميونخ منذ اللحظة الأولى من الفوز على الدحيل القطري في دور الـ8 من بطولة كأس العالم، حيث إن مواجهة بايرن ميونخ في نصف النهائي إنجاز كبير.





وأضاف "ياسين"، خلال حديثه عن مباراة الأهلي والبايرن، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن لاعبي البايرن يمتلكون مهارات إضافية يلعبون من خلالها أقوى المباريات مع أفضل الأندية في العالم، موضحًا أن الخسارة بهدفين شئ طبيعي، متابعًا: "الناس داخله تسف علينا عشان خسرنا من البايرن وهما خسروا من المحلة".





وأشار إلى أنه توقع أداءا أفضل من النادي الأهلي لكنه جاء بدون خطورة، مشيرًا إلى أن الأهلي يحتاج للاعبين أقوى، متابعًا: "أفتقدنا شراسة وليد سليمان يمتلك قوة كالأجيال السابقة ونحتاج لاعبين من عينه أبو تريكة وشوقي ومتعب وحسام غالي".





وأوضح أن هذا الأداء واللاعبين جيدًا بالمقارنة مع الوضع المحلي والإفريقي، لكن الفريق يحتاج لاعبين أكثر خطورة على المرمى للاستمرار بشكل قوي في المحافل الدولية، مؤكدًا أن الكرة المصرية بها فقر كروي رغم امتلاكنا للاعبين على مستوى عالي كمحمد صلاح وتريزيجية ومصطفى محمد.