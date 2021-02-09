أهالى قرية منشأة جلال فى المنيا يستغيثون من تدنى مستوى معظم الخدمات

معاناة يعيشها أهالي قرية منشأة جلال مركز بني مزار محافظة المنيا، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات وانعدام الصرف الصحي وعدم توصيل خدمة الغاز الطبيعى وعدم وجود مكتب بريد يخدم أهالى القرية.









ويقول أحمد الخشت، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": "القرية محرومة من خدمات الصرف الصحي، في حين أن جميع المنازل مقامة على «طرنشات»، الأمر الذى يعرض جدران المنازل للتآكل بسبب قرب المياه الجوفية من سطح الأرض، إضافة لمياه الشرب غير الصالحة للاستخدام الآدمى".





وأضاف: "كما نحتاج إلى إنشاء مكتب بريد للقرية على مساحة تسمح بميكنته وتطويره أسوة بالقرى والبلاد المجاورة بديلا عن المكتب المؤقت المقام على مساحة 38 مترًا مربعًا، مما حال دون تطويره وميكنته، لتخفيف المعاناة عن الأهالى، خاصة كبار السن وأصحاب الهمم".









وطالب برصف الطرق للتخفيف عن المواطنين، خاصة في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية، بالإضافة إلى توصيل خدمة الغاز الطبيعى.









وناشد المسئولين إدراج وضم هذه القرى ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية)، حيث إنهم فى أمس الحاجة إلى هذا المشروع.









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