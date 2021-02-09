ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| تطورات جديدة في سد النهضة .. قرار تاريخي لـ ولي العهد السعودي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:06 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

















Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: إثيوبيا تماطل في مفاوضات سد النهضة حتى الملء الثاني

أهم الأخبار.. هروب 3 محكوم عليهم بالإعدام.. سيراميكا يضم أحمد ياسر ريان.. إيجابية مسحة كورونا الثالثة لـ يسرا.. نقل علي حميدة لـ معهد ناصر

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد في بناء سد النهضة.. وقرار عاجل بشأن عملية الملء

نشرة أخبار العالم| انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.. تطور جديد في بناء سد النهضة.. روسيا تطرد دبلوماسيين أوروبيين

نشرة أخبار العالم .. تصريحات خطيرة من إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة.. والجيش الليبي يعلن هوية القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة

أخبار العالم| أردوغان يغازل إسرائيل .. السودان يؤكد خطورة سد النهضة .. وأمريكا: السعودية شريك أمني مهم

ترشيحاتنا

جدل كبير بسبب صور عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

محمد الشناوي يعلق على الخسارة من بايرن ميونخ.. ويوجه رسالة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: الوزارة تسلمت عينات من تابلت جديد إمكانياته جيدة

ميدو يذبح موسيماني ولاعبي الأهلي.. ويمدح الشناوي بعد مباراة بايرن ميونخ

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ.. وكهربا أساسيا

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة علي معلول وموقفه من مباراة بالميراس

Advertisements

على غير العادة.. رضا عبد العال يشيد بأداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

أمن الجيزة يكشف هوية صاحب محل مشويات شهير قتله 4 خفراء بطلقة في الرأس

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

بعد تداول صورتهما.. غادة عادل توضح حقيقة علاقتها بحسن شاكوش

الإخواني صابر مشهور: "أنا أفهم في الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب".. والديهي: "مخه لسع"

مروحناش الاستاد.. رضا عبد العال معلقا على هزيمة الأهلي بثنائية

مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. فيديو

طائرة مصرية تعود من الأجواء بعد تعرض قائد الرحلة لأزمة صحية

شوبير: مباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا شهدت كوميديا تحكيمية أجمل من أفلام ومسرحيات عادل إمام

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة علي معلول وموقفه من مباراة بالميراس

وزير التعليم: تابعوا كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور

مشربش عندك برتقان.. قصة سيارة ساعدت القرموطي فى تصدير المانجو بالعراق | صور