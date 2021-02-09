نشرة أخبار العالم| تطورات جديدة في سد النهضة .. قرار تاريخي لـ ولي العهد السعودي

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:السعودية.. قرار عاجل بإغلاق 10 مساجد بسبب كوروناالسعودية تطالب بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967بيان جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضةبوتين يبحث مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسطألمانيا تطرد دبلوماسيا روسيا في خطوة وصفتها بـ ردة فعلنتائج مقلقة .. الصحة العالمية تعلق على اختبارات لقاح كورونا في جنوب أفريقيابعد محاكمة مجلس الشيوخ.. هل سيواجه دونالد ترامب السجن باتهامات جنائية؟السعودية تقدم هدية قيّمة لأسواق النفط العالمية.. تعرف على الدافع وراءها؟الكويت.. إلغاء أذونات عمل 9 آلاف وافد لهذا السببقرار عاجل من ولي العهد السعودي بتطوير المنظومة التشريعيةتسريبات لمسئولي الصحة العالمية تكشف غضبهم الصامت من الصين بسبب كوروناالاتفاق قبل الملء .. الاتحاد الأوروبي يساند موقف مصر والسودان حيال سد النهضةخيانة من قلب الجيش.. وزير الأمن والاستخبارات الإيراني: قائد كبير قدم الدعم لاغتيال محسن زادةالجيش الليبي: التواجد العسكري التركي في بلادنا يهدد أي اتفاق سياسي