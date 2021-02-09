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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا: 5 أشياء فى منزلك تعيق اتصالك بشبكة الواى فاى.. وكيف تعثر على هاتفك الأندرويد إذا ضاع أوسرق

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:09 ص
خبار التكنولوجيا
خبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي:

كشفت تقارير أن شركة شاومى الصينية، ستصدر هواتف Redmi K40 تحت علامتها الفرعية Redmi ريدمى، بتقنية مذهلة فى كاميرا السيلفى وستأتى الهواتف بأصغر نوتش أو ثقب شاشة قد جاء فى أى هاتف أندرويد. 

تشكل عملية تتبع الهواتف عند ضياعها أو سرقتها أمرا معقدا بالنسبة للمستخدمين، حيث فى بعض الأحيان  يقومون باستخدام أساليب أو طرق غير دقيقة فى عملية تتبع الهواتف. 

أصبح تيليجرام Telegram هو التطبيق الأكثر تحميلا فى العالم، بما يقرب من 62 مليون عملية تحميل، تفوقا على تطبيق واتسآب الذى خسر الملايين من المستخدمين بسبب قرارات سياسة الخصوصية الجديدة ليتراجع فى المركز الخامس، بعدما كان تطبيق الدردشة الأكثر تحميلا فى العالم العام الماضى. 

تشكل الخصوصية فى موقع Instagram انستجرام عاملا مهما بالنسبة للكثير من المستخدمين، لأن موقع انستجرام يعتبر من المواقع ذات المحتوى الحساس التى تضم صورا وفيديوهات شخصية، لذلك يحرص العديد من المستخدمين على توخى الحذر عند ارسال مثل هذه الرسائل خوفا من الاختراق. 

تعتبر مشكلة بطء شبكة الواى الفاى Wi-Fi وضعف الاتصال بها مشكلة شائعة لدى كل منزل، وأحيانا قد يعتقد البعض أن المشكلة خاصة بسرعة الإنترنت نفسها أو السعة المحددة لها إلا أن هناك عدد من المشكلات التى تعوق ذلك والتى قد لا يتنبه لها البعض. 

حصل تطبيق Signal سيجنال مؤخرا على شهرة واسعة، نظرا لغضب عدد كبير من مستخدمي تطبيق واتسآب بسبب أزمة سياسة الخصوصية الجديدة، الأمر الذى جعل ملايين من المستخدمين للتحول لتطبيق سيجنال الذى حقق ملايين من عمليات التحميل خاصة بعددعمه من قبل رجل الأعمال إيلون ماسك الذى دعا المستخدمين إلى التحول إليه. 

يعمل تطبيق واتسآب على إطلاق عدد من المزايا المهمة لمستخدميه فى محاولة منه لتهدئة الأوضاع بعد أزمة سياسة الخصوصية التى أعلن عنها مؤخرا، حيث كشفت تقارير أن واتسآب  فى طريقه لإطلاق ميزة مذهلة لمستخدميه لمنع الإزعاج الفيديوهات المرسلة فى التطبيق. 
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