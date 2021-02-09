رئيس نادي بايرن ميونيخ: تابعنا الأهلي جيدا وهو من أهم الأندية في إفريقيا والعالم

كشف كارل هاينزه رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ، عن رأيه في تواجد فريقه في بطولة العالم للأندية، وشكل الأهلي في البطولة وما يعرفه عن المارد الأحمر قبل بطولة العالم هذا العام.

وقال رومينجيه خلال مداخلة بالفيديو مع ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس2، إنه يعلم الأهلي منذ زمن طويل ويتم متابعته جيدًا لأنه أفضل فريق في إفريقيا وهذا ما عرفناه دائمًا.





وأضاف رئيس نادي بايرن ميونخ، أن النادي الأهلي من أخطر الفرق التي يتم منافستها في أي بطولة، فتواجده في بطولة العالم للأندية أمر طبيعي لا نراه غريبًا، ونحترم مواجهته في أي توقيت.





وتابع: "الأهلي نادي كبير ويعتبر هو الأقوى في القارة الإفريقية، وحقق نجاحًا كبيرًا بوصوله الى هذه البطولة الكبيرة، سعادته لا تقل عن سعادة البايرن".





وأشار رئيس بايرن ميونخ الى أن محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم في الفترة الحالية، وهو يعتبر ميسي العرب، وذلك ما أحب أن أوضحه للكرة حول العالم، المنظومات الناجحة تتكون من أفرادها.