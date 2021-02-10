مؤسس كلية ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف: الأولى من نوعها في مصر والثانية بالعالم .. شاهد

تعد جامعة بنى سويف هي أول جامعة على مستوى مصر والوطن العربي، بها أول كلية لعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، تلك الكلية التي تم تأسيسها لتمد المجتمع بكوادر بشریة مؤھلة علمیًا ومهنيا بإستخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم تمكنهم من إجراء البحوث عالیة الجودة والتي تقابل الاحتیاجات المجتمعیة لذوي الاحتیاجات الخاصة؛ بما یؤھلھم للعمل في مجالات التربیة الخاصة سواء في المدراس أو المستشفیات أو الجمعیات المھتمة بذوي الاحتیاجات الخاصة داخل مصر وخارجھا.





صدى البلد التقى الدكتور أحمد عثمان طنطاوي أول عميد للكلية ومؤسسها في بني سويف والذي قال إن الكلية هى أول كلية مختصة بهذا المجال على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي، وثاني كلية على مستوى العالم بعد ألمانيا، موضحًا أن رؤية الكلية هي تخريج معلم واختصاصى نفسى ملم بكافة متطلبات المهنة وأحداث الخبرات العلمية المتعلقة بذوى الإعاقة بتخصصاتها المختلفة وبكل التقنيات الحديثة التي تجعل منه معلمًا ومختصًا متميزًا وتؤهله للعمل في مجال التربية الخاصة سواء في المدارس أو المستشفيات النفسية أو الجمعيات الخاصة المهتمة بذوى الاحتياجات الخاصة داخل مصر وخارجها.





وأضاف "طنطاوي" ، أن رسالة الكلية تكمن في المساهمة في إعداد معلمين ومختصين مؤهلين يحملون شهادة البكالوريوس في علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصصاتها المختلفة، الدبلومة الخاصة، والماجستير، والدكتوراه في التربية الخاصة، ومنها العمل على إعداد القوى البشرية ذات الكفاءة العلمية والعملية اللازمة للعمل في المجالات التربوية والنفسية لذوى الاحتياجات الخاصة، تلبية حاجة المجتمع المصري من معلمى ومختصى ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصصاته المختلفة، وكذلك الارتقاء بالبحث العلمي في مجال التربية الخاصة.





وأضاف الدكتور أحمد عثمان، أن أقسام الكلية العلمية 6 أقسام للحصول على درجة البكالوريوس وهي قسم الإعاقة العقلية، والإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، وصعوبات التعلم، والتفوق العقلى والمواهب الخاصة، والاضطرابات السلوكية والانفعالية؛ بينما الأقسام المتعلقة للالتحاق بالدراسات العليا هي أقسام الإعاقة العقلية، والإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، والتفوق والموهبة والتوحد وصعوبات التعلم والتخاطب.





وأشار "مؤسس الكلية" إلى أن الكلية تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وذلك بعد اجتيازهم اختبارات القبول، كما تقبل الطلاب الوافدين من الدول العربية ويخضعون للقوانين المنظمة لقبول الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.





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وقال "طنطاوي" : "يجوز الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في بداية أي فصل دراسي خلال ثلاثة فصول دراسية "أول ـ ثان ـ صيفي" بالنسبة للالتحاق بالدبلومة الخاصة والعامة.





وفيما يتعلق بمرحلة الماجستير أشار إلى أنه يتم قبول الطلاب من خريجي الكلية والكليات الأخرى بشرط حصولهم على درجة الدبلوم الخاصة في التربية الخاصة في تخصصات الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، الإعاقة العقلية، صعوبات التعلم، الموهبة، اضطراب التوحد، اضطرابات اللغة والتخاطب، والأجهزة التعويضية بتقدير عام جيد أو ما يعادلها "C"على الأقل، وتوافر الشروط المنظمة لقبول الطلاب بدرجة الماجستير.





وأضاف الدكتور "عثمان "، يتم قبول الطلاب بمرحلة الدكتوراه من خريجي الكلية والكليات الأخرى بشرط حصولهم على درجة الماجستير في التربية الخاصة في أحد التخصصات التي تمنحها الكلية "الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، الإعاقة العقلية، صعوبات التعلم، الموهبة، اضطراب التوحد، اضطرابات اللغة والتخاطب، والأجهزة التعويضية".





وقال طنطاوي إن الكلية تضم مكاتب خدمية كشئون الخرجين، شئون التعليم والطلاب، قسم المشتريات، رعاية الشباب، قسم الشئون المالية، الوحدة الإدارية لشئون خدمة المجتمع.





واختتم عميد الكلية السابق ومؤسسها :اتمني من الله ان تجهز بالمعامل التي تعطي للخريج ثقل على المستوى المحلي والعالمي وأرجو من الجامعة ان تساعد في تجهيز معامل لأنها غير نظرية فهي ثاني كلية على مستوى العالم بعد ألمانيا.





وأضاف بدون معامل الكلية لن تقف علي رجلها وليس عندي أي مانع في أن نساهم في أفكار تساهم في وجود معامل جيدة.





وقال الدكتور عثمان كنت قد أعددت دراسة بجامعة أسيوط ولدي لائحة جاهزة للدراسة باللغتين العربية والانجليزية ليتعامل بها الخريج داخل وخارج مصر ولتكون مصدرا لتقدم لكلية وليس عندي مانع في تقديم أي مساعدة للجامعة وللكلية ببني سويف في أي وقت ما إذا طلب مني ذلك.



