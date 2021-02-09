ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تجهيز طائرة خاصة لـ الزمالك للسفر إلى السنغال

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:35 ص
الزمالك
الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
تسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي، لتجهيز طائرة خاصة لنقل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للسنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي والمقرر لها 23 فبراير الجاري بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وترغب اللجنة في تجهيز الطائرة وذلك في إطار توفير كل المتطلبات للفريق في مشواره الإفريقي ولتفادي تعرض اللاعبين للإرهاق والإجهاد وكذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة اللاعبين لتفادي انتشار فيروس كورونا.


وتعتبر مواجهة الزمالك وتونجيث ثاني مباريات الفريق بدور المجموعات ويبدأ الأبيض مشواره يوم الجمعة المقبل، باستضافة فريق مولودية الجزائر، بالمباراة التي ستقام على استاد القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قرعة نارية للأبيض.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري الأبطال

أول القصيدة.. مدرب سيمبا يعلن رحيله قبل مواجهة الأهلي

خاص| أول تعليق من مدرب بطل السنغال على ملاقاة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا

توعد بالثأر.. أول رد فعل من الترجي بعد الوقوع في مجموعة الزمالك

مجموعتنا الأصعب.. مدرب الترجي يتوعد بالثأر من الزمالك

منافس الزمالك .. الترجي التونسي يدعم قائمته الأفريقية بـ 4 صفقات جديدة

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية تكشف مصير عقار الإسكندرية المائل ..فيديو

بعد الفوز بهدفين.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي

لاعب الدحيل: الأهلي شرف الكرة العربية

هدية خاصة من رئيس بايرن ميونخ لـ الأهلي

الصحة العالمية ترسل فريقا إلى دولة إفريقية بسبب فيروس خطير

نتائج مقلقة .. الصحة العالمية تعلق على اختبارات لقاح كورونا في جنوب أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور

مشربش عندك برتقان.. قصة سيارة ساعدت القرموطي فى تصدير المانجو بالعراق | صور