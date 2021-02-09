الأهلي كبير.. السيد حمدي: كنا في حاجة لمهاجم صريح بمباراة البايرن

قال السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق، تعليقا على هزيمة النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي بطولة كاس العالم للأندية، إن التواجد في كأس العالم للاندية شرف لأي لاعب كرة قدم . الأهليكأس





وأضاف السيد حمدي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الاهلي خسر من بطل أوروبا، ونأمل في الحصول على ميدالية برونزية في البطولة ".





وتابع السيد حمدي:" بايرن ميونخ فريق كبير من حيث الإمكانات المادية والفنية، ولكن نادي الاهلي ناد كبير، وهناك بعض التحفظات على تشكيل موسيماني".





وأكمل السيد حمدي:" كان من الضروري تواجد مهاجم صريح للنادي الأهلي في المباراة امام البايرن، وكان على موسيماني أن يزيد من الفاعلية الهجومية".