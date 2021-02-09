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توك شو

فتاة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بقنا بعد توزيع الورد على المواطنين لإسعادهم..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:57 ص
هبة الله عبد الشافي
هبة الله عبد الشافي
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إبراهيم القادري
تصدرت هبة الله عبد الشافي طالبة تقوم بتوزيع الورد على المواطنين لتنشر البهجة على وجوههم، مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت هبة الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي " ، إنني اعمل في فريق تطوعي يسمي " كن ذا أثر" ، هذا فريق تنوعي تطوعي خيري ولا يهدف للربح، مؤكدة ان الفريق في هذه المبادرة يختلف عن اى عمل اخر لان جميع من يعملون به فتيات وليس هناك اختلاط بالشباب، وهذا لاننا من الصعيد ولنا عاداتنا .

وأوضحت هبة الله ، أننا بدأنا في الفريق عمل تحدي جديد منذ عام وهو أننا قررنا انا و2 من صديقاتي ان نقوم بعمل مختلف وهو توزيع الورد على المواطنين .

وتابعت هبة الله ، صاحب محل الورد عندما على الفكرة لم يأخذ منا ثمن الورد وصاحب المحل يسمي أحمد سمير .
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