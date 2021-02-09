فتاة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بقنا بعد توزيع الورد على المواطنين لإسعادهم..فيديو

تصدرت هبة الله عبد الشافي طالبة تقوم على المواطنين لتنشر البهجة على وجوههم، مواقع التواصل الاجتماعي . طالبة بتوزيع الورد علىالمواطنينعلى





وقالت هبة الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي " ، إنني اعمل في فريق تطوعي يسمي " كن ذا أثر " ، هذا فريق تنوعي تطوعي خيري ولا يهدف للربح، مؤكدة ان الفريق في هذه المبادرة يختلف عن اى عمل اخر لان جميع من يعملون به فتيات وليس هناك اختلاط بالشباب، وهذا لاننا من الصعيد ولنا عاداتنا .





هبة الله ، أننا بدأنا في الفريق عمل تحدي جديد منذ عام وهو أننا قررنا انا و2 من صديقاتي ان نقوم بعمل مختلف وهو توزيع الورد المواطنين . وأوضحتأننابدأناأنناعلىالمواطنين



