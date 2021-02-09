من يحصل على المصل يتحول لـ مِثلي.. تصريحات مثيرة حول لقاح كورونا

منذ انتشار فيروس كورونا وأصبح اللقاح المضاد لفيروس كورونا الشغل الشاغل للعلماء والشعوب في محاولة التصدي لـ "كوفيد-19"، حتى وصلنا إلى مرحلة التطعيم ووجد فيه الناس طوق نجاة، ولكن لرجل دين شهير في إيران رأي آخر في اللقاح.





تجاهل الداعية الإسلامي "آية الله عباس تبريزيان"، محاولات العلم للوصول إلى مصل يقي العالم من فيروس كورونا المستجد، ونظر له نظرة أخرى ، قالها في تصريح له: "أولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا؛ سيتحولون إلى مثليين".





لجأ الداعية الإسلامي "آية الله عباس تبريزيان" إلى تطبيق "تيليجرام"، وهو تطبيق للتواصل الاجتماعي، لنشر مقطع فيديو يهاجم فيها اللقاح، قائلًا:" لا تقترب من أولئك الذين حصلوا على لقاح كوفيد".. "الحاصلين على اللقاح لقد أصبحوا مثليين".





ولم تكن هي المرة الأولى التي يدلي "تبريزيان "بتصريحات مهينة بالمثل حول الطب الغربي في الماضي ، بما في ذلك حرق دليل هاريسون للطب.





وقوبلت تعليقات تبريزيان حول اللقاح بانتقادات شديدة من الإيرانيين الآخرين، ووصفوهم بأن رجال الدين في إيران يعانون من نقص المعرفة والإنسانية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





في غضون ذلك ، قال الناشط البريطاني في مجال حقوق الإنسان بيتر تاتشيل: "يجمع آية الله تبريزيان بين الجهل العلمي والنداء الفظ لإرهاب الناس، ومن خلال السعي لتخويف الجمهور لعدم الحصول على لقاح ضد Covid-19 ، فهو يؤجج الوباء ويعرض الأرواح للخطر".