فوز البايرن طبيعي.. عماد متعب: الأهلي واجه أفضل فريق في العالم







وقال متعب في تصريحات خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، :"رهبة لاعبي الأهلي من البايرن استمرت خلال الشوط الأول وأثرت على اللاعبين ".













وتابع:" الأهلي واجه أفضل فريق في العالم ومن الطبيعي فوز البايرن وكنا في احتياج للعب بمهاجم صريح والأهلي يحتاج لمهاجم قوي بمواصفات خاصة ".













وأوضح عماد متعب أنه لا يوجد مهاجم في الدوري المصري يصلح للعب في الأهلي في الوقت الحالي ".











