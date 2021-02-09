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رياضة

فوز البايرن طبيعي.. عماد متعب: الأهلي واجه أفضل فريق في العالم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:38 ص
الأهلي
الأهلي
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حسام الحارتي
علق عماد متعب نجم الأهلي السابق على هزيمة النادي بهدفين نظيفين من بايرن ميونخ  ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية قائلا:" أداء رجولي وهزيمة بشرف ".



وقال متعب في تصريحات خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، :"رهبة لاعبي الأهلي من البايرن استمرت خلال الشوط الأول وأثرت على اللاعبين ".



وتابع:" الأهلي واجه أفضل فريق في العالم ومن الطبيعي  فوز البايرن  وكنا في احتياج للعب بمهاجم صريح والأهلي يحتاج لمهاجم قوي بمواصفات خاصة ".



وأوضح عماد متعب أنه لا يوجد مهاجم في الدوري المصري يصلح للعب في الأهلي في الوقت الحالي ".



وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بفوز البايرن بهدفين نظيفين.
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