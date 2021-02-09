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رياضة

أحرجتم بطل العالم.. عصام الحضري يعلق على أداء الأهلى أمام بايرن ميونيخ.. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:03 ص
صدى البلد
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سيد احمد
علق عصام الحضرى نجم النادى الأهلى سابقا ، على أداء النادى الأهلى أمام بايرن ميونيخ فى مبارة نصف نهائي كأس العالم للأندية التى انتهت بفوز البافارى بـ هدفين دون رد . 
وكتب عصام الحضرى عبر حسابه على تويتر " فعلًا نعمة ان تكون اهلاويًا  .. تحية تقدير وفخر لأبطال النادي الأهلي على الأداء الرائع والمشرف الذي ظهرتم به واحرجتم بطل العالم لأنكم ابطال فعلًا ومنتظرين منكم تكسروا الدنيا وتحققوا البرونزية  .. بالتوفيق يا أبطال ". 

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي للمنافسة على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بعد الهزيمة من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
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