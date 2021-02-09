أحرجتم بطل العالم.. عصام الحضري يعلق على أداء الأهلى أمام بايرن ميونيخ.. شاهد

علق عصام الحضرى نجم النادى الأهلى سابقا ، على أداء النادى الأهلى أمام بايرن ميونيخ فى مبارة نصف نهائي كأس العالم للأندية التى انتهت بفوز البافارى بـ هدفين دون رد .
وكتب عصام الحضرى عبر حسابه على تويتر " فعلًا نعمة ان تكون اهلاويًا .. تحية تقدير وفخر لأبطال النادي الأهلي على الأداء الرائع والمشرف الذي ظهرتم به واحرجتم بطل العالم لأنكم ابطال فعلًا ومنتظرين منكم تكسروا الدنيا وتحققوا البرونزية .. بالتوفيق يا أبطال ".
فعلًا نعمة ان تكون اهلاويًاتحية تقدير وفخر لأبطال النادي الأهلي على الأداء الرائع والمشرف الذي ظهرتم به أحرجتم بطل العالم لأنكم ابطال فعلًاومنتظرين منكم تكسروا الدنيا وتحققوا البرونزيةبالتوفيق يا أبطال pic.twitter.com/S0wpDtuPNR— Essam El-Hadary (@ElHadary) February 8, 2021