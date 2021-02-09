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منوعات

قتلى ومرضى يتقيئون دماء.. مرض غامض يضرب دولة أفريقية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:10 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
على ما يبدو أن الجيل الحالي يعيش على حافة هاوية الأوبئة والأمراض الفتاكة، فكان نهاية عام 2019 وظهور فيروس كورونا المستجد هي البداية لسلسلة متعاقبة من الأمراض التي يخشاها العلماء، فمن يوم لآخر تزداد المخاوف من تلك الأمراض الجديدة المتوقع لها أن تنهي على أعداد كبيرة من البشر. 

ففي تنزانيا قتل 15 شخصا على الأقل؛ بسبب مرض غامض يتسبب في القيء بالدم، وعنه؛ قال مسؤول صحي إن "المرض المجهول في تنزانيا ترك أكثر من 50 شخصا بحاجة إلى العلاج في المستشفى".

لكن الدكتور فيليستا كيساندو ، كبير المسؤولين الطبيين في تشونيا بمنطقة مباي ، تم إيقافه لاحقًا بسبب ادعائه بمرض غريب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كما تم استبعاد تفشي المرض، وبحسب ما ورد اعترف الطبيب بظهور المرض وقال إن الخبراء من الأطباء يحققون فيه، وقالت إن معظم الأشخاص المصابين هم من الرجال ، وتم تشخيص إصابتهم بمضاعفات في الكبد والقرحة ، وفقًا لموقع ذا سيتيزن.

وقال الدكتور كيساندو: "هذه المشكلة لم تكن منتشرة، فقد حدث ذلك في جناح إداري واحد في "إيفومبو" حيث يتقيأ الناس دماء ويموتون عندما يصلون إلى المستشفى في وقت متأخر، ولم يتم تحديد سبب مرضهم بعد ، لكن وزارة الصحة التنزانية استبعدت تفشي المرض ".

وفي حديثها، قالت إن عينات من الدم والمياه المحلية تخضع للاختبار من قبل حكومة البلاد بحثًا عن أي آثار لتلوث الزئبق ، حسبما ذكرت صحيفة صن.
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