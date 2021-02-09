أول مسئول في إدارة بايدن.. وزير النقل الأمريكي يدخل الحجر الصحي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، دخول وزير النقل الأمريكي بيت بوتجيج، الحجر الصحي لمدة 14 يوما، عقب مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وذكرت وسائل الإعلام أن وزير النقل الأمريكي دخل الحجر الصحي، عقب إصابة أحد حراسه الأمنيين بفيروس كورونا.





ومن ناحية أخرى، ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأسبوع الماضي، أن حوالي ثلاثة ملايين امرأة تركن القوى العاملة الأمريكية في العام الماضي وحده.





وربط بعض الخبراء الهجرة الجماعية الأخيرة من العمل بنقص السياسات التي تسمح للآباء بالتوازن بين العمل وتقديم الرعاية - خاصة خلال أوقات التعلم الافتراضي.





وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مذيعة شبكة "سي بي إس" نورا أودونيل في بث يوم الأحد قبل مباراة سوبر بول ، حيث أعلن أن هناك "حالة طوارئ وطنية" مستمرة عندما يتعلق الأمر بفقدان النساء في القوى العاملة وإغلاق المدارس.





وعلى الرغم من رغبة الكثيرين في إعادة فتح المدارس، سيتعين على الحكومة الأمريكية، مع ذلك ، اتباع نهج محسوب ، وفقًا لبايدن.



