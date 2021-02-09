ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول مسئول في إدارة بايدن.. وزير النقل الأمريكي يدخل الحجر الصحي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:46 ص
وزير النقل الأمريكي
وزير النقل الأمريكي
Advertisements
شريف سيد
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، دخول وزير النقل الأمريكي بيت بوتجيج، الحجر الصحي لمدة 14 يوما، عقب مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وذكرت وسائل الإعلام أن وزير النقل الأمريكي دخل الحجر الصحي، عقب إصابة أحد حراسه الأمنيين بفيروس كورونا. 

ومن ناحية أخرى، ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأسبوع الماضي، أن حوالي ثلاثة ملايين امرأة تركن القوى العاملة الأمريكية في العام الماضي وحده. 

وربط بعض الخبراء الهجرة الجماعية الأخيرة من العمل بنقص السياسات التي تسمح للآباء بالتوازن بين العمل وتقديم الرعاية - خاصة خلال أوقات التعلم الافتراضي.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مذيعة شبكة "سي بي إس" نورا أودونيل في بث يوم الأحد قبل مباراة سوبر بول ، حيث أعلن أن هناك "حالة طوارئ وطنية" مستمرة عندما يتعلق الأمر بفقدان النساء في القوى العاملة وإغلاق المدارس.

وعلى الرغم من رغبة الكثيرين في إعادة فتح المدارس، سيتعين على الحكومة الأمريكية، مع ذلك ، اتباع نهج محسوب ، وفقًا لبايدن.

وقال بايدن: "أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة فتح المدارس بأمان". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدفاع الأمريكية تبدأ عملية تسليم السلطة إلى إدارة بايدن

بايدن يرشح مدعي عام كاليفورنيا لمنصب وزارة الصحة

إصابة وزير الداخلية الأمريكي بفيروس كورونا

بعد رفضه الرد على اتصالاته.. أردوغان يوجه طلبًا لبايدن عبر الإعلام

البيت الأبيض: وفيات كورونا بالولايات المتحدة تصل إلى نصف مليون حالة خلال شهر

مصالحة لبايدن.. أردوغان يمد غصن الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي.. يتقي شر أمريكا بطلب ود الجميع.. وخروقات الرئيس التركي السابقة ترتد عليه

ترشيحاتنا

ظهر حزينا .. أول تعليق من موسيماني بعد هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ

بايرن ميونخ ينشر صورة تجمع الشناوي ونوير.. والحارس الألماني يشارك الصورة

نتائج مقلقة .. الصحة العالمية تعلق على اختبارات لقاح كورونا في جنوب أفريقيا

على غير العادة.. رضا عبد العال يشيد بأداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

أعانى من كسل عند القيام للصلاة فهل هذا يجعلني من المنافقين؟.. الإفتاء تجيب

موجز السوشيال ميديا: هدية خاصة من رئيس بايرن ميونخ لـ الأهلي.. ولاعب البايرن ينشر صورة له مع قميص كهربا

Advertisements

على غير العادة.. رضا عبد العال يشيد بأداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

أمن الجيزة يكشف هوية صاحب محل مشويات شهير قتله 4 خفراء بطلقة في الرأس

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

الإخواني صابر مشهور: "أنا أفهم في الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب".. والديهي: "مخه لسع"

طائرة مصرية تعود من الأجواء بعد تعرض قائد الرحلة لأزمة صحية

شوبير: مباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا شهدت كوميديا تحكيمية أجمل من أفلام ومسرحيات عادل إمام

مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. فيديو

مروحناش الاستاد.. رضا عبد العال معلقا على هزيمة الأهلي بثنائية

وزير التعليم: تابعوا كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» عبر هذا الرابط

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة علي معلول وموقفه من مباراة بالميراس

الاتفاق قبل الملء .. الاتحاد الأوروبي يساند موقف مصر والسودان حيال سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور