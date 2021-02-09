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توك شو

إحنا تحت أمر بلدنا.. أستاذ هندسة مصري بـ كندا: مشروع القطار الكهربائي خطوة للأمام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:53 ص
القطار الكهربائي
القطار الكهربائي
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هاني حسين
قال الدكتور وجيه المراغي أستاذ هندسة بجامعة ويندسور الكندية، إن توجه مصر نحو القطار السريع خطوة هائلة  للأمام بالتزامن مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى .

وأضاف وجيه المراغي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مع  تواجد المدن الجديدة من الضروري  توفير وسائل نقل ربط بين المدن لتسهيل نقل الركاب والبضائع ".

 وتابع وجيه المراغي:" تم تنفيذ شبكة طرق عظيمة، وحان الوقت لربط المحافظات بخطوط  قطارات سريعة قائمة على الجر الكهربائي ".

 وأكمل وجيه المراغي:"  معظم الدول الأوروبية والصين بها قطارات سريعة ومصر تمتلك المقومات والاحتياج  لتواجد وسائل نقل متقدمة وصديقة للبيئة مثقل القطار الكهربائي ".

 ولفت وجيه المراغي إلى أن :"  مصر تشهد طفرة في كافة المجالات ويتم إنشاء عدد كبير من المشروعات التنموية في كافة القطاعات"، مضيفا:"  مصر على علم بالخبراء المصريين في الخارج في مجال القطارات الكهربائية وخطوط النقل الكهربائي، و احنا تحت امر مصر للمشاركة في مشروع القطار الكهربائي ".
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