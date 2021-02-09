إحنا تحت أمر بلدنا.. أستاذ هندسة مصري بـ كندا: مشروع القطار الكهربائي خطوة للأمام

قال الدكتور وجيه المراغي أستاذ هندسة بجامعة ويندسور الكندية، إن توجه مصر نحو القطار السريع خطوة هائلة للأمام بالتزامن مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى .
وأضاف وجيه المراغي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مع تواجد المدن الجديدة من الضروري توفير وسائل نقل ربط بين المدن لتسهيل نقل الركاب والبضائع ".
وتابع وجيه المراغي:" تم تنفيذ شبكة طرق عظيمة، وحان الوقت لربط المحافظات بخطوط قطارات سريعة قائمة على الجر الكهربائي ".
وأكمل وجيه المراغي:" معظم الدول الأوروبية والصين بها قطارات سريعة ومصر تمتلك المقومات والاحتياج لتواجد وسائل نقل متقدمة وصديقة للبيئة مثقل القطار الكهربائي ".
ولفت وجيه المراغي إلى أن :" مصر تشهد طفرة في كافة المجالات ويتم إنشاء عدد كبير من المشروعات التنموية في كافة القطاعات"، مضيفا:" مصر على علم بالخبراء المصريين في الخارج في مجال القطارات الكهربائية وخطوط النقل الكهربائي، و احنا تحت امر مصر للمشاركة في مشروع القطار الكهربائي ".