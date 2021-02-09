مع بداية يوم جديد.. 3 خطوات مهمة لفحص سيارتك

تعتبر صيانة السيارة من القواعد الأساسية وأهم عوامل الأمان لقائد المركبة ومن معه، ولكي لا تتعرض لموقف فني محرج أو يقابلك أحد الأعطال على الطريق، فمن الضروري أن تقوم بأعمال الصيانة الدورية الخاصة بسيارتك في مواعيدها اللازمة، ولكن هناك عادات صحيحة من الأفضل أن تتبعها في كل صباح قبل التحرك إلى وجهتك، فما هي؟.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 3 خطوات لفحص سيارتك.

1- متابعة مستوى الزيت

من الأفضل أن تلقي نظرة سريعة أسفل منطقة غطاء المحرك و متابعة مستوى الزيت، و التأكد من درجة اللزوجة و لون الزيت، و لابد أيضًا من الانتباه نحو موعد تغيير زيت المحرك، ولا تنسى استبدال الفلتر لأهميته القصوى في حجز الشوائب.

2- دورة التبريد

يجب أن تفحص مستوى المياه الواقعة بقربة التبريد، والتأكد من وصولها للحد المناسب، ومتابعة المياه الموجودة داخل الهيكل المعدني "الردياتير" من وقت إلى آخر، و التأكد من غلق الغطاء الخاص بكل من الردياتير و القربة البلاستيكية جيدًا، و من الضروري أن نقوم بفحص الحالة العامة لمروحة التبريد وعملها بصورة منتظمة.

3- مستوى ضغط الإطارات

قبل أن تستقل سيارتك فلابد من متابعة الحالة العامة للإطارات، و التأكد من نسبة ضغط الهواء الواقع بداخلهم، و في حالة انخفاض نسبة الهواء بأحد الإطارات، فلابد من تزويدها عبر منفاخ الطوارئ أو اللجوء لأقرب مركز لصيانة الإطارات، وذلك لتجنب مشكلات كبيرة قد تحدث أثناء رحلتك.