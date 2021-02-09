أول رد فعل لـ الشناوي عن مباراة الأهلي والبايرن.. شاهد

وعلق الشناوى على الصورة: "الحمد لله .. واللى جاي احسن إن شاء الله #الاهلي ".

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.





ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي للمنافسة على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بعد الهزيمة من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.