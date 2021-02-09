استشاري الطب النفسي يكشف مشكلات قانون الأسرة.. فيديو

قال الدكتور هشام ماجد استشاري الطب النفسي إن قانون الأسرة المصري، يحتوي على العديد من المشكلات، ومنها رؤية الطفل الذي لا يساعد الأب في قضاء وقت كافي مع ابنه، حيث أنه يراه في مكان محدد، ويكون محاطا بالأسوار، وكأنهما مسجونان.
وأضاف هشام ماجد، خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع على " القناة الأولى"، قانون الرؤية المصري يمنع أي شخص من رؤية الطفل سوى الأب، وهذا يمنع المودة والرحمة بين الأسر التي تم فيها طلاق .
واوضح هشام ماجد ، من مشكلات قانون الأسرة هو سن الحضانة الذي يعطي الحق للأم بالاحتفاظ بالطفل لمدة 15 عام وبعدها يُخيَّر، مؤكدا أن الطفل عندما يخير بعد سن 15؛ سيختار من أقام معه، وليس من كان يراه على فترات.