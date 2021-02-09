سامح شكري: دعم مطلق من الدول العربية للقضية الفلسطينية

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن حرص وزراء الخارجية، على الحضور لمصر، ودعم القضية الفلسطينية؛ يؤكد رغبتهم في التضامن بشأنها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج علي مسئوليتي المذاع على فضائية صدي البلد، أن هناك وحدة في دعم القضية الفلسطينية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مرددا: هناك دعم مطلق للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية".





وأكد أن دور مصر تاريخي في دعم القضية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أن مصر لديها رغبة في السير قدما لحل القضية الفلسطينية.





ونوه شكري بأن مصر تدعم كل الأليات لدعم القضية الفلسطينية، واجتماع وزراء الخارجية العرب رسالة للعالم أننا ندعم القضية.





وتمسك وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ، الاثنين، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بحل الدولتين في القضية الفلسطينية للوصول إلى السلام الشامل في المنطقة.





وأفاد بيان للجامعة في ختام الاجتماع بأن مجلس الجامعة "شدّد على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي".





ونقل البيان رفض الوزراء "لأية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب".





وأضاف أن الوزراء العرب أكدوا مجددا مركزية القضية الفلسطينية والتزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".





وعقد الاجتماع الطارئ للوزراء حضوريا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة برئاسة مصر وبحضور أكثر من عشرة وزراء، وجاء بمبادرة مشتركة من مصر والأردن "للتأكيد على الموقف العربي الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، بحسب بيان للجامعة.