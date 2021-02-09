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توك شو

بيج رامي يحكي عن معاناته في أمريكا: أنا إيه اللي حطني في الليلة دي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:28 ص
بيج رامي
بيج رامي
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حمزة شعيب
قال رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إن الجميع في أمريكا كانوا يتوقعون حصده للقب البطولة منذ سنوات.

وروي السبيعي معاناته داخل أمريكا، قائلا:"  بدأت حياتى بالقليل، ولكن ربنا أكرمني وأعطاني أكثر من اللي استحقه".

وأضاف بيج رامي، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" اول سافرت أمريكا للمشاركة في بطولة؛ كنت مش عارف أتكلم انجلش، وعمال أقول لنفسي أنا إي اللي حطني في الليلة السودا دي".

وتابع:" مكنتش عارف أتحرك وقابلت واحد مصري قولتله وديني المكان الفلاني، والحمدلله  حصلت علي مركز أول في بطولة المحترفين".

 وتابع بيج رامي:"  في شهر مارس 2020 توجهت للمشاركة في بطولة في أمريكا ولم أوفق فيها، واتحبست في الإمارات 5 شهور مش عارف اتحرك بسبب جائحة كورونا  وتعليق الطيران".

 واستطرد بيج رامي:"  ناس كتير كانت بتدعيلي قبل البطولة وكانت مسؤولية كبيرة، وحصلت على دعوة خاصة من منظمي مستر اوليمبيا للمشاركة في البطولة ".
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