بيج رامي يحكي عن معاناته في أمريكا: أنا إيه اللي حطني في الليلة دي

قال رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إن الجميع في أمريكا كانوا يتوقعون حصده للقب البطولة منذ سنوات.





وروي السبيعي معاناته داخل أمريكا، قائلا:" بدأت حياتى بالقليل، ولكن ربنا أكرمني وأعطاني أكثر من اللي استحقه".





وأضاف بيج رامي، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" اول سافرت أمريكا للمشاركة في بطولة؛ كنت مش عارف أتكلم انجلش، وعمال أقول لنفسي أنا إي اللي حطني في الليلة السودا دي".





وتابع:" مكنتش عارف أتحرك وقابلت واحد مصري قولتله وديني المكان الفلاني، والحمدلله حصلت علي مركز أول في بطولة المحترفين".





وتابع بيج رامي:" في شهر مارس 2020 توجهت للمشاركة في بطولة في أمريكا ولم أوفق فيها، واتحبست في الإمارات 5 شهور مش عارف اتحرك بسبب جائحة كورونا وتعليق الطيران".





واستطرد بيج رامي:" ناس كتير كانت بتدعيلي قبل البطولة وكانت مسؤولية كبيرة، وحصلت على دعوة خاصة من منظمي مستر اوليمبيا للمشاركة في البطولة ".