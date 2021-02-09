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توك شو

أخبار التوك شو.. مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. النيابة الإدارية تكشف مصير عقار الإسكندرية المائل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:13 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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إبراهيم القادري
عرضت برنامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنيين نعرض لكم أبرزها.
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه تم الانتقال لموقع عقار الإسكندرية المائل لإجراء المعاينة الميدانية ورؤيته على الواقع عقب الانتهاء من التحقيقات.

عبر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن تقديره لأداء لاعبي النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

علق طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق على مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ قائلا: إنه ليس في الإمكان أفضل مما كان فالفوارق كبيرة ولاعبو الأهلي قدموا كل ما في استطاعتهم والنتيجة منطقية ولم يقصر أحد من اللاعبين.

أكد رضا عبد العال، لاعب النادي الزمالك والأهلي السابق، أن النادي الأهلي واجه ضغطا كبيرا غير عادي، حيث إن العالم كله ينظر إلى المباراة وينتظر خسارة الأهلي وليس فوزه خلال مباراته اليوم ضد نادي بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية، معقبًا: "كان في جماهير بتقولي تتوقع الأهلي يشيل كام". 

أكد رضا عبد العال، لاعب النادي الزمالك والأهلي السابق، أن فريق النادي الأهلي كان منظما بشكل كبير في مباراته اليوم، موضحًا أن هذا سبب في عدم وصول لاعبي البايرن بسهولة وبكثرة هجمات خلال الشوطين، "البايرن تعب مع الأهلي".

عبر اللاعب الدولي السابق ونجم النادي الأهلي وليد صلاح الدين، عن عميق تقديره للاعبي النادي الأهلي في مباراة بايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2021.

قال الإعلامي نشأت الديهي، هناك شاب يسمى صابر مشهور وهو تابع لجماعة الإخوان ومتواجد في تركيا  وصرح هذا الشاب بقولة "أنا أفهم في الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب" وعلق والديهي قائلا" الولد مخه لسع وعنده خلل عقلي".

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن سلالة كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا هناك احتمال كبير يؤكد أن اللقاحات المنتجة لعلاج كورونا يمكن ألا تقوم بمعالجة الإصابات بهذه السلالة، وما زالت هناك دراسات تجرى عليها.

قال المهندس محمد السيسي، رئيس شركة جنوب كهرباء القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن وزير الكهرباء وجه بتحصيل الفواتير وقراءة العدادات بالطرق الإلكترونية من دون تدخل بشري.

ظهر الإعلامي أحمد موسى على الهواء مرتديا ترينج رياضي وتيشيرت النادي الأهلي.

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