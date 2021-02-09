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منوعات

بعد أيام من زفافهما.. الشرطة تتسبب في مقتل عروسين في لندن

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لم يسعد العروسان بأيام زواجهما الأولى؛ فقد خطفهما الموت بعد أيام قليلة من زفافهما، حيث قُتلا في مطاردة من الشرطة امتدت على مدار ساعة؛ بعد أن ظن رجال الشرطة "خطأً" أنهما لصوص. 

وتوفي باتريك ماكدونا ، 19 عامًا ، وزوجته شونا البالغة من العمر 18 عامًا عندما كانت تطاردهما الشرطة أثناء قيادة سيارتهما في الطريق الخطأ بالقرب من أكتون بـ لندن، حيث اصطدمت سيارتهما بحافلة، واشتعلت فيها النيران.

وقيل خلال جلسة الاستماع في محكمة ويست لندن كورونيرز إلى أن الزوجين يشتبه في تورطهما في عملية سطو مسلح مستخدمين سيوف الساموراي في ذلك السطو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ولاحقًا تم الكشف عن عدم وجود صلة بينهما وبين الجريمة، ولكن قد أعلن عن وفاة "شونا" و"باتريك"، من إدجوير شمال لندن، في مكان الحادث، فيما تستمع المحكمة إلى رجال الشرطة لإصدر حكم في حقهم.

وقال الضابط الذي يدلي بأقواله: "أشرت للسيارة لتتوقف بالأضواء، وبالفعل تم إيقافها على الرصيف. وعندما توجه احد الضباط نحو باب السائق ، انطلقت السيارة بسرعة، وهذا ما اثار الشكوك أكثر حول علاقتهما بالجريمة، ومن ثم اضطرت الشرطة للمطاردة التي انتهت بحاث أليم للزوجين وتوفيا على إثرها".
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