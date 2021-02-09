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رياضة

أول تعليق من "قفشة" على مباراة الأهلى والبايرن.. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:30 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر محمد مجدى قفشة لاعب النادى الاهلى عدة صور له من مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

وعلق قفشة على الصور قائلا " الحمد لله".

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي للمنافسة على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بعد الهزيمة من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
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