ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيسة البنك المركزي الأوروبي: تعافي أوروبا من كورونا يجب أن يركز على الاستثمار

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:04 ص
البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
Advertisements
أ ش أ
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن تعافي أوروبا من أزمة جائحة كورونا، يجب أن يركز على مجال الاستثمار.

وأوضحت لاجارد - أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية- أن الدعم المالي للدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية، مهم؛ للتغلب على تداعيات فيروس كورونا، مضيفة أن الاستثمار بحكمة؛ سيكون مهمًا بشكل أكبر.

وأوضحت لاجارد، أنه في حين أن الدعم المالي يُعد أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة؛ إلا أنه ينبغي استهداف والتركيز على الإجراءات الأكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور