رئيسة البنك المركزي الأوروبي: تعافي أوروبا من كورونا يجب أن يركز على الاستثمار

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن تعافي أوروبا من أزمة جائحة كورونا ، يجب أن يركز على مجال الاستثمار.





وأوضحت لاجارد - أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية- أن الدعم المالي للدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية ، مهم؛ للتغلب على تداعيات فيروس كورونا، مضيفة أن الاستثمار بحكمة؛ سيكون مهمًا بشكل أكبر.



