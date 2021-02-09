ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أتليتكو مدريد يتعادل مع سيلتا فيجو 2-2 في الدوري الإسباني

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:07 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
فقد أتليتكو مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه على الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله مع ضيفه سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على ملعب وانت ميتروبوليتانو، في إطار الجولة الثانية والعشرين من الليجا.

سجل هدفي أتليتكو النجم الأورجوياني لويس سواريز في الدقيقتين 45 و50، ليواصل اعتلاءه صدارة هدافي الليجا برصيد 16 هدفًا، بينما أحرز هدفي سيلتا كل من سانتي مينا في الدقيقة 13 وفاكوندو فيريرا في الدقيقة 89.

ورغم التعادل استمر أتليتكو مدريد في الصدارة برصيد 51 نقطة، وارتفع رصيد سيلتا فيجو إلى 26 نقطة في المركز العاشر.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور