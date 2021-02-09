قيمة فواتير الكهرباء‏ تصعق مواطني الواحات وتتسبب في بوار الأراضي الزراعية.. ونائب صعد المشكلة أمام الوزير

سادت حالة من الاستياء بين مواطني محافظة الوادي الجديد ؛ نظرا للزيادة الفادحة التي شهدتها فواتير الكهرباء رغم ان كميات الاستهلاك لم تتغير والتعامل بنظام الشرائح الذي اثقل كاهل المواطنين والمزارعين منهم بشكل أخص. المواطنين





وعن هذا، يقول المواطن محمد سليم من مركز الفرافرة فوجئت بفاتورة الكهرباء هذا الشهر تسجل 950 جنيها، علما بانني اسكن في شقة مكونه من غرفتين وصالة وليس لديًا اي أجهزة كهربائية ترفيهية مثل التكييف .





واضاف محمد محروس من مركز الخارجة انه فوجيء بمحصل الكهرباء يطالبه بسداد 690 جنيها قيمة فاتورة الكهرباء , بالرغم من سداده 220 جنيها الشهر الماضي علما بانه يعيش في مسكن عادي وليس لدية اجهزة كهربائية تختلف عن الاخرين , الامر الذي يؤكد ان هناك لغز و تلاعب متعمد في فواتير الكهرباء من قبل المحصلين .





واوضح انه امتنع عن سداد الفاتورة لحين معرفة الاسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة الجنونية, لافتا الي انه هدد وعدد من المواطنين بعدم دفع فواتير الكهرباء هذا الشهر لحين توضيح اسباب تلك الزيادة من قبل مسئولي شركة الكهرباء .





ومن جانب آخر سجلت فاتورة الكهرباء ارتفاعًا جنونيًا بالنسبة لاصحاب المزارع والتي تروي زراعاتهم بمواتير الكهرباء الامر الذي بدوره الي بوار حوالي 40% من الاراضي الزراعية علي مستوي مراكز المحافظه، حيث يقول عبد الرحمن سعد من قرية اسمنت التابعه لمركز الداخله انه فوجيء بمحصل الكهرباء يطالبه بسداد 66000 جنيه عن هذ الشهر قيمة استهلاك عداد الكهرباء الخاص بالبئر الزراعي بالرغم من انقطاع الكهرباء علما بانه قام بسداد 11000 الشهر الماضي .





واوضح ان فاتورة الكهرباء اصبحت تمثل عبئًا ماديا على المواطنين اصحاب الدخول الضعيفة ، لافتًا الي ان المواطن اصبح همه الاول والاخير دفع فاتورة الكهرباء حتي لا تقوم هندسة الكهرباء بقطع التيار عن زراعاته.





واوضح المواطن احمد سعد انه لم يتحمل دفع فاتورة الكهرباء والتي فاقت حد الخيال مما ترك نصف الزراعات بورا وقس علي ذلك معظم المزارعين الذين هجروا أراضيهم بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء.





وارجع مسؤل بهندسة كهرباء الخارجه الزيادة التي طرأت علي فواتير الكهرباء عن تراكمات سابقة، نافيا ان تكون هذه الزيادة متعمدة من قبل المحصلين ومسئولي الادارات الهندسية مؤكدا ان معظم المواطنين يجهلون نظام الشرائح.





واكد اخرون ان فكرة نظام الشرائح ما هو الا وسيله للجباية فقط ضاربين بمصلحة المواطن عرض الحائط الامر الذي أدى إلى زيادة التكاليف المعيشية على المواطن وتأثيرها أيضا على قطاعات أخرى أدت إلى ارتفاع كلف التشغيل ,ومن ثم ارتفاعا بالأسعار على بعض القطاعات .





وتساءل المواطنين كيف يطبق نظام الشرائح باسلوب عكسي وذلك بما تلاحظ من ارتفاع سعر فاتورة الشريحة الأكثر استهلاكا وآلية طريقة احتسابها لانه من المعقول كلما زاد الاستهلاك قل سعر الشريحه طبقا للمعمول به في الدول المتقدمه.





وطالب مواطنون بضرورة اعادة النظر في تعريفة الكهرباء قبل ان يسود البوار جميع الاراضي الزراعيه وذلك بسبب ارتفاع تكاليف فاتورة الكهرباء لمبالغ خيالية زادت عن قدرة المواطن على تحملها سواء في الزراعات او في المنازل الامر الذي دفع ببعض المواطنين الى التفكير بفصل التيار الكهربائي عن منازلهم والاعتماد على الاساليب البدائية في ادارة شؤون منازلهم.





من جهته، رفع النائب حمدي احمد حسن عن دائرة الداخله مشكلة ارتفاع اسعار الكهرباء للوزير تحت قبة البرلمان مستكرا النظام العكسي للشرائح والذي تسبب في بوار معظم الاراضي الزراعيه بالمحافظة مطالبا الوزير بضرورة اعادة النظر في اسعار تعريفة الكهرباء كون محافظة الوادي الجديد لها ظروف خاصة.