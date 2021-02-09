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بعد حصد لقب مستر أولمبيا.. بيج رامي: أشكر الرئيس السيسي.. واحتفالية استقبالي أسعدتني

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:11 ص
بيج رامي
بيج رامي
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هاني حسين
وجه ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، الشكر للرئيس السيسي وكل المسؤولين الداعمين له.

وأضاف بيج رامي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أشكر الرئيس السيسي وكل المسؤولين الذين كانوا حريصين على تقديم الدعم لي، وبعد الفوز باللقب؛ لقيت مصر للطيران عملت احتفالية كبيرة لي في مطار نيويورك ".

وتابع بيج رامي:" احتفالية استقبالي اسعدتني بشكل كبير وهذا كرم كبير من الله"، موضحا أنه كان يشارك في بطولة مستر أولمبيا عندما كان متواجدا خارج مصر، وقرر التجهيز لها في مصر.

واكمل بيج رامي:"  الناس كانت فرحانة بيا لما رجعت مصر، وتابع مازحا:"  ولما جيت واحد صاحبي عزمني على الطعام في منطقة شبرا  ولما روحت لقيت شارع فيه 2000 واحد ".
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