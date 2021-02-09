بيج رامي: أتبرع بـ أجري في صاحبة السعادة لـ صندوق تحيا مصر.. وأشكر الرئيس السيسي على الدعم.. وعندي فوبيا من البحر

بيج رامي بطل مستر أولمبيا:

أتبرع بـ أجري في صاحبة السعادة لـ تحيا مصر وهو 150 ألف جنيه

أشكر الرئيس السيسي.. واحتفالية استقبالي اسعدتني

مبعرفش أ عوم وعندي فوبيا من البحر

أنا رقم 10 في أخواتي وعائلتي كلها صيادين

كنت بشتغل 18 ساعة بـ70 دينارا في الشهر

أصبت في "الكتف" في 2018 وتوقفت عن التمرين لمدة 8 أشهر

قبل الاحتراف كانوا بيقولوا عليا مجنون في الغربة

التغذية والمكملات مكلفة للغاية.. و الأكل بالجرام





حل ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام ضيفا على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي " وذلك للحديث عن كواليس بداية احترافه رياضة كمال اجسام وصولا للفوز بلقب مستر اولمبيا.



وقال ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إن بطولة مستر أولمبيا كانت شيئا شخصيا في البداية، موضحا "خلال السنوات الماضية كانت مصر خلفي، وتتواصل معي بشكل متواصل".





وأضاف بيج رامي، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، "بعد حصد لقب مستر أوليمبيا حدث حديث كبير على ثمن الظهور الإعلامي"، وتابع :"أنا بقول أنا في بلدي، وأنا مش جاي أبيع نفسي للناس في مصر".





وأكد بيج رامي "كلنا لمصر وأجري في برنامج صاحبة السعادة هو 150 ألف جنيه، وانا شايف إن المبلغ ده أقل حاجة أقدمها لصندوق تحيا مصر".





وأكد بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إن الجميع في أمريكا كانوا يتوقعون حصده للقب البطولة منذ سنوات ،مضيفا :" اخر منافسة لي كانت في عام 2018، وفي عام 2019 أصبت ولم اتمكن من المشاركة في البطولة ولكنني عدت مرة أخرى في 2020 وحصدت اللقب".





وتابع بيج رامي:" في شهر مارس 2020 توجهت للمشاركة في بطولة في أمريكا ولم أوفق فيها، واتحبست في الإمارات 5 شهور مش عارف اتحرك بسبب جائحة كورونا وتعليق الطيران"، و رجعت مصر في شهر أغسطس 2020 والامر كان صعب عليا وبعد التجهيز عملت مسحة قبل السفر وفوجئت بأنها إيجابية وحرمتني من المشاركة في بطولة مستر اولمبيا، و ناس كتير كانت بتدعيلي قبل البطولة وكانت مسؤولية كبيرة، وحصلت على دعوة خاصة من منظمي مستر اوليمبيا للمشاركة في البطولة "





وأشار بيج رامي، إلى أنه سافر إلى دولة الكويت مع أشقائه للعمل في مجال الصيد في بداية مشواره ، مضيفا :" انا بدوخ من البحر على الرغم من عملي في صيد الأسماك، و انا صياد ومش بعرف اعوم وانا عندي فوبيا من مياه البحر ".





وأوضح بيج رامي، إنه من محافظة كفر الشيخ، ومن عائلة صيادين للأسماك، مضيفا :" بعد الدراسة كنت بشتغل مع اهلي في مجال الصيد وسافرت للكويت للعمل في مجال صيد السمك ايضا، و عندي اخ اكبر مني بـ 15 سنة ، وهو بيحب لعبة كمال الأجسام جدا وزمان كنت بشوفه عملاق وبقى نفسي اكون بطل كمال أجسام، و إحنا 11 أخ واخت وانا رقم 10 في ترتيب أخواتي ".





وقال بيج رامي، إنه سافر دولة الكويت في بداياته وبدأ العمل في ناد رياضي، مضيفا:" كنت بشتغل 18 ساعة في اليوم بـ 70 دينارا في الشهر، و كنت أقوم بتدريب مرتادي النادي الرياضي في الكويت، وفضلت اشتغل حتى وصلت للعمل في اكبر صالة جيم في الكويت ".





وكشف رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، مواقف صعبة مر به كاد أن يتسبب في نهاية مشواره في رياضة كمال الأجسام عام 2018، قائلا:" حدثت لي إصابة في منطقة "الكتف" في عام 2018، مضيفا: جعلتني أتوقف عن التمرين لمدة 8 أشهر على الأقل".





وأضاف بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، كان مطلوب أن أقوم بعمل عملية في منطقة "الكتف"، وهذا الأمر يعني أنني أتوقف عن ممارسة رياضة كمال الأجسام ونهاية مشواري، متابعا أنه بفضل لله الأمر لم يحتاج لهذا الأمر في اللحظة الأخيرة.





وأكمل البيج رامي، أنه :"رجعت مرة أخرى للتدريب بقوة أكبر، وكانت الإصابة عضلية وبفضل الله مر الأمر بسلام".





وأضاف بيج رامي،:" أول عقد لي كان بـ50 ألف دولار، وطلب مني ألعب ببطولة مستر أولمبيا للحصول على أكثر من هذا الرقم، و كان وقتها بالنسبة لي نقلة كبيرة، ومع هذا العقد، الأعباء زادت، والطموح أكبر للدخول في مستويات أعلى في لعبة كمال الأجسام".





وأضاف بيج رامي، :" اول سافرت أمريكا للمشاركة في بطولة؛ كنت مش عارف أتكلم انجلش، وعمال أقول لنفسي أنا إي اللي حطني في الليلة السودا دي، مكنتش عارف أتحرك وقابلت واحد مصري قولتله وديني المكان الفلاني، والحمدلله حصلت علي مركز أول في بطولة المحترفين".





وأضاف بيج رامي ، :" أول بطولة لي قبل الاحتراف كانت في نوفمبر 2010 وكتبت أنني سأكون بطل مستر اولمبيا والشباب المتواجدين معي في الغرفة كانوا بيقولوا عليا مجنون ، و فزت بالمركز الاول في اول بطولة لي ولم احصل على عائد مادي، وقررت الاحتراف للحصول على أموال، ولعبت بطولة في قطر وحصلت على 110 آلاف جنيه".





واستطرد بيج رامي:" كان معي 14 شابا في الغرفة أثناء تواجدي في الكويت، وكنا بنلم ثمن السكن، والغربة كانت صعبة جدا".





وقال ممدوح السبيعي، إن تكاليف التغذية والمكملات الغذائية مكلفة للغاية في رياضة كمال أجسام، مضيفا:" كل الرياضات الفردية والجماعية مكلفة للغاية ".





وأضاف بيج رامي، :" كمال الاجسام رياضة لها أسلوب حياة معين وتمارين يومية، وكل حاجة في اليوم محسوبة، والاكل بالجرام، واحنا بدأنا بـ ولا حاجة وبإمكانات بسيطة".





كما وجه ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، الشكر للرئيس السيسي وكل المسؤولين الداعمين له.





وأضاف بيج رامي، :" أشكر الرئيس السيسي وكل المسؤولين الذين كانوا حريصين على تقديم الدعم لي، وبعد الفوز باللقب لقيت مصر للطيران عملت احتفالية كبيرة لي في مطار نيويورك ".





وتابع بيج رامي:" احتفالية استقبالي اسعدتني بشكل كبير وهذا كرم كبير من الله"، موضحا إنه كان يشارك في بطولة مستر اوليمبيا عندما كان متواجد خارج مصر، وقرر التجهيز لبطولة مستر اولمبيا في مصر.





واكمل بيج رامي:" الناس كانت فرحانة بيا لما رجعت مصر، وتابع مازحا:" ولما جيت واحد صاحبي عزمني على الطعام في منطقة شبرا ولما روحت لقيت شارع فيه 2000 واحد ".