أغرب تصرف.. رجل يقطع يده ويضعها في حقيبة

كان يباشر عمله في قطع الأشجار وتنسيقها، كما اعتاد يوميًا في الحدائق والمتنزهات، ولكن حمل له عمله ذات يومًا إصابة خطيرة وكان تصرفه هو الأغرب حينها، حيث قام رجل بقطع يده عن طريق الخطأ بالمنشار ثم وضعها في حقيبة وسار بها إلى المستشفى.





تمالك "كاربنتر أحمد إيسن" البالغ من العمر 59 عامًا، أعصابه وتحمل ألما شديدا للغاية قبل أن يجمع الأطباء شمله بيده المبتورة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وقع الحادث عندما كان يقطع الأشجار حول حطبه عالية وانزلق من على صخرة، وتركت يده معلقة بقطعة رقيقة من الجلد، ويشرح "إيسن" الحادث قائلًا:" سقطت من على الحجر بينما كان المنشار الكهربائي يعمل وقطعت يدي اليسرى عند المعصم، وضعت يدي في حقيبة وذهبت وانا أحملها بيدي الأخرى إلى المستشفى".





بعد العلاج الأولي لإنقاذ يده ، تم نقل "إيسن" إلى مستشفى في أنطاليا بواسطة مروحية إسعاف مع قفازته المقطوعة، فيما تمكن الدكتور "بالنت يازجي" وفريقه من الجراحين من خياطة ظهر يد "إيسن" في عملية جراحية استغرقت 10 ساعات ، ويتوقعون أنه سيظل قادرًا على مواصلة عيش حياة طبيعية.





وقال الطبيب: "أخذنا بعض الأوردة والأعصاب من ساقه وأصلحنا الوريد وإصابات الأعصاب وهياكل العظام بعد حوالي 10 ساعات من الجراحة".





وأضاف الدكتور يازيجي أنه بعد هذه الإصابات الشديدة ، هناك حاجة إلى عملية إعادة تأهيل طويلة للمريض حتى يتعافى تمامًا وسيظل إيسن تحت الإشراف لمدة عام تقريبًا.