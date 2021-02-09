ضبط 5003 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (5003) مخالفة متنوعة، من بينها (181) السير بدون تراخيص و (2016) تجاوز السرعة المقررة و (20) مواقف عشوائية و (36) مخالفة شروط التراخيص.





واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .





